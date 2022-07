Die Aktien von GameStop stiegen am Mittwoch im erweiterten Handel um mehr als acht Prozent. Der Vorstand hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 genehmigt.Aktionäre, die die Aktie bei Börsenschluss am 18. Juli besitzen, erhalten eine Dividende von drei zusätzlichen Aktien für jede Stammaktie der Klasse A, so Gamestop. Die Dividende werde nach Börsenschluss am 21. Juli ausgeschüttet und am folgenden ...

