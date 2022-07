Der indische Pkw-Hersteller Maruti Suzuki will die Produktion reiner Benziner in den nächsten sieben bis zehn Jahren komplett beenden. Der Verkauf seines ersten reinen Elektroautos für den Massenmarkt will Maruti Suzuki im Jahr 2025 anlaufen. Das sagte Technikchef CV Raman der "Economic Times". Die Fertigung von Diesel-Pkw hatte Maruti Suzuki bereits im April 2020 eingestellt. Der indische Hersteller ...

