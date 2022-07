Berlin (ots) -Berlin, 07.07.2022: Nistkästen bauen, Gewässer untersuchen, beim Clean Up Walk aktiv werden gegen die Plastikvermüllung oder doch lieber Protestaktionen für den Klimaschutz mit vorbereiten? Zum Start der Sommerferienzeit lädt die WWF Jugend auf ihrer Digital-Plattform "WWF Jugend Community" junge Menschen ein, sich zu vernetzen und aktiv für den Natur- und Umweltschutz zu werden. Interessierte zwischen 13 und 24 Jahren können auf www.wwf-jugend.de zu Engagierten werden.In den Sommerwochen wirbt die "WWF Jugend Community" zum Beispiel für den aktiven Naturschutzeinsatz in Metzingen, am Voralpenfluss Windach oder den Clean Up Walk von Gemünden/Main bis Würzburg. Nach der Teilnahme an der G7-Demonstration steht auch der Austausch über künftige Protestaktionen für den Klima- und Umweltschutz an.Jedes Jahr setzt sich die Gemeinschaft der WWF Jugend inzwischen bundesweit in rund 150 Mitmachaktionen ein für den Klima- und Umweltschutz. Mittlerweile vernetzen und engagieren sich so über 16.000 junge Menschen. Die frisch runderneuerte Digital-Plattform "WWF Jugend Community" hilft, sich jetzt noch besser zu vernetzen und Aktionen gemeinsam zu planen. In Teams zu Themen wie "Arten schützen", "Ernährung", "Klima schützen" oder "Plastik & Meere" finden Interessierte gleichgesinnte Mitstreiter:innen. Das erleichtert den Einstieg, um selbst ehrenamtlich mitzuarbeiten."Bei vielen jungen Menschen ist der Wunsch groß, selbst etwas zu tun, um diesen Planeten besser zu schützen. Wir wollen ihnen als WWF Jugend mit unserer neuen digitalen "WWF Jugend Community" eine Anlaufstelle bieten, aktiv zu werden, laut zu werden und mit anzupacken. Wir freuen uns über viele neue Gesichter, Stimmen und helfende Hände", sagt Lena Chiari. Sie ist seit 2018 aktiv in der WWF Jugend und ist Teil des Teams "Welt verändern".Über die WWF Jugend und die neue Digital-Plattform "WWF Jugend Community":Bildmaterial WWF Jugend auf G7: https://media.wwf.de/pinaccess/pinaccess.do?pinCode=HdDrSNs4Rk3I (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.wwf.de%2Fpinaccess%2Fpinaccess.do%3FpinCode%3DHdDrSNs4Rk3I&data=05%7C01%7CLaura.Weniger%40wwf.de%7C429ef0287eec4c6e3abf08da5f27084f%7C06adf4349aae4c878a6a0b06ba0813d8%7C0%7C0%7C637926918486087399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PfD%2BcFYCxP6fXrqwoGLKGqP7g2PxLDlwIeShcSrzQN0%3D&reserved=0)Seit 2009 engagieren sich junge Menschen zwischen 13 und 24 Jahren ehrenamtlich in der WWF Jugend. Sie organisieren Demos und Aktionen für den Klimaschutz, machen Naturschutzeinsätze und setzen sich für eine sozialökologische Transformation ein. Sie diskutieren mit der Politik und verschaffen sich Gehör bei der Bundesregierung und Co. Die Aktiven der WWF Jugend streiken gemeinsam mit Fridays For Future, sie befreien bei Clean Ups die Natur von Plastikmüll und engagieren sich gegen Lebensmittelverschwendung und für eine naturgerechte Landwirtschaft. Sie unterstützen den WWF bei Kampagnen und Aktionen, wie zum Beispiel der Earth Hour.Die www.wwf-jugend.de ist die digitale Anlaufstelle für den Austausch und die Aktionen der WWF Jugend. Reinschnuppern, Anmelden, Anpacken!Auswahl Mitmachaktionen und Angebote auf der "WWF Jugend Community" Juli bis September:- 08.07.2022: Netzwerkveranstaltung zu Jugend Gender- und Klimagerechtigkeit, Berlin Netzwerkveranstaltung zu Jugend Gender- und Klimagerechtigkeit (wwf-jugend.de) (https://www.wwf-jugend.de/events/91235)- 16.07.2022: WWF Jugend Naturschutzeinsatz in Metzingen (https://www.wwf-jugend.de/networks/events/91298)22.07.2022: WWF Jugend Naturschutzeinsatz in Freudenstadt (https://www.wwf-jugend.de/networks/events/91300)- 26.-28.08: Ohne Kerosin nach Berlin Fahrradprotest: Ohne Kerosin nach Berlin (wwf-jugend.de) (https://www.wwf-jugend.de/events/91248)- 02.-08.09.: Clean Up Walk von Gemünden/Main nach Würzburg Clean Up Walk 2022 | Gemünden (Main) bis Würzburg (wwf-jugend.de) (https://www.wwf-jugend.de/events/90370)- 09.09.2022: WWF Jugend Naturschutzeinsatz Windach WWF Jugend Naturschutzeinsatz - Windach (wwf-jugend.de) (https://www.wwf-jugend.de/events/90901)- 14.-17.09.2022: One Planet Forum, Berlin WWF One Planet Forum (wwf-jugend.de) (https://www.wwf-jugend.de/events/91252)Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureWiebke ElbeTelefon: +49 (0)30 311 777 219E-Mail: Wiebke.Elbe@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6638/5267157