Die Angst vor einer Rezession hat auch der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co massiv zugesetzt. Der Kurs ist im Juni von über 13 Euro auf rund sieben Euro eingebrochen, hat dort aber einen Ansatz von Boden ausgebildet. Jetzt rät die Investmentbank Jefferies zum Kauf und ruft ein hohes Kursziel aus.Analyst Alan Spence hat zwar das Ziel für Klöckner von 16,00 auf 14,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine ...

