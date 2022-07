Die Aktie von Delivery Hero (WKN: A2E4K4) und Warren Buffett? Das passt für unser Bauchgefühl irgendwie nicht zusammen. Aber warum eigentlich nicht? Liegt es am Tech-Fokus oder an dem neuen Markt Food Delivery? Immerhin könnte das ein einfaches, naheliegendes Geschäftsmodell sein. Trotzdem bin ich überzeugt, dass Warren Buffett kaum in Delivery Hero investieren würde. Und das liegt nicht nur an den jüngsten Berichten über Ermittlungen der EU-Wettbewerbshüter. Nein, auch andere Gründe dürften dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...