HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 10,20 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die starke Umsatzentwicklung habe im dritten Quartal des Geschäftsjahres wegen der inflationären Entwicklung angehalten, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seitens der Verbrauchernachfrage gebe es aber Gegenwind. Das sorge ebenso wie die geschäftlichen Beziehungen zu Russland für Unsicherheit./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BFB0019

