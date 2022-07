Die spanische Caixabank ist mit einem Plus von rund 22 Prozent der am besten laufende Banktitel in der Eurozone. Doch allgemeinen Marktkräften kann sich auch dieser Highflyer nicht entziehen. Die Akte musste in den letzten Tagen deutlich abgeben und ist einer wichtigen Chartmarke gefährlich nahegekommen.Caixabank ist nach der Übernahme von Bankia zum größten Geldhaus Spaniens aufgestiegen. Da viele Darlehen auf der Iberischen Halbsinsel variabel vergeben sind, hat man einen großen Hebel bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...