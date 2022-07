Stuttgart (ots) -Die Motor Presse Stuttgart baut ihre Aktivitäten im Themenfeld Gesundheit deutlich aus und übernimmt einen der führenden Anbieter im Bereich Ernährungscoaching, das Hamburger Unternehmen Upfit (www.upfit.de). Das 2016 gegründete und mehrfach ausgezeichnete Digital-Unternehmen erstellt mit einem datenbasierten, multidisziplinären Ansatz individuelle Ernährungspläne, die neben neuesten ökotrophologischen Erkenntnissen auch persönliche Vorlieben, Intoleranzen oder physiologische Faktoren berücksichtigen. Anders als etwa gängige Diäten tragen die so ausgearbeiteten Pläne dazu bei, dass die Nutzer ihr Ernährungsverhalten auf simple Weise nachhaltig positiv verändern und ihre individuellen Ziele - ob Clean Eating, Abnehmen oder Muskelaufbau - wirklich erreichen.Zum 1. Juli 2022 wird die Erfolgsgeschichte in der Upfit GmbH & Co. KG fortgeführt. Neben den Mehrheitseignern der Motor Presse werden auch die beiden Gründer Tim Kahle und Stanislaw Schmidt am Unternehmen beteiligt sein. Diese gehen auch operativ in die Verantwortung und werden die Bereiche Strategie und Business Development beziehungsweise Technology und Operations führen. Die Geschäftsführung der Upfit GmbH & Co. KG liegt bei Dr. Andreas Geiger und Wolfgang Melcher, die beide gemeinsam bereits die Motor Presse Hamburg GmbH & Co. KG leiten."Mit unsere Erfolgsmarken wie Men's Health, Women's Health oder RUNNER'S WORLD stehen wir ja bereits wie kaum ein anderer für eine ausgewiesene Gesundheitskompetenz", erklärt Melcher. "Gemeinsam mit Upfit werden wir diesen rasant wachsenden Zukunftsmarkt jetzt noch effektiver bespielen können.""Wir freuen uns, dass wir mit der Motor Presse einen starken strategischen Partner gewinnen konnten", ergänzen die Upfit-Gründer Tim Kahle und Stanislaw Schmidt. "In der neuen Konstellation können wir unser innovatives Produkt weiter ausbauen und Upfit etwa mit neuen Features noch erfolgreicher machen - auch über die Grenzen von Deutschland hinaus."Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5267266