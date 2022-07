Internetgiganten wie Google und Facebook haben in der EU künftig einen deutlich schwereren Stand. Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung klopft das Kartellamt in Zukunft früher und heftiger auf die Finger als in der Vergangenheit. Ins Fadnekreuz gerät nun auch Amazon aufgrund seiner enormen Bedeutung im E-Commerce. Das will der Konzern aber nicht auf sich sitzen lassen.Die Marktwächter stören sich unter anderem am Amazon Marktplatz, welcher Dritthändlern Zugang zur Plattform gibt. Es steht die Vermutung im Raum, dass Amazon (US0231351067) hier ...

