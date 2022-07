München (ots) -Der Telekom Cup am 16. Juli präsentiert mit dem 1. FC Köln gegen den italienischen Meister AC Mailand ein Top-Duell, das ab 18.30 Uhr live und kostenfrei bei MagentaTV sowie MagentaSport gesendet wird. Die TV-Zuschauer erhalten durch zusätzliche, technische Innovationen neue Einblicke. So werden Spieler ("Cable Guys") verkabelt, ein neuer Daten-Service durch Augmented Info-Grafiken geliefert und eine innovative Analyse-Technik eingesetzt, die aufzeigt: so kann künstliche Intelligenz den Profi-Fußball weiterentwickeln! Anett Sattler, Jan Henkel, Manuel Baum, Thomas Wagner und Christian Straßburger berichten vom Telekom Cup mit einer ganzen Reihe innovativer Live-Erlebnisse in einem besonderen Spiel, das auch als wichtige Standortbestimmung für den 1. FC Köln und Italiens Meister AC Mailand gilt.Besondere Eindrücke vermitteln die verkabelten Akteure auf dem Spielfeld. Der Zuschauer erfährt über die "Cable Guys", wie auf dem Spielfeld kommuniziert und lauthals diskutiert wird. Ein weiteres, neues TV-Erlebnis ist die Aufbereitung der Informationen zu dem Telekom Cup-Duell 1. FC Köln gegen AC Mailand vor, während und nach dem Spiel durch weiterentwickelte Augmented Reality-Grafiken. Das "Live-Tracking" von Spieldaten wird durch zusätzliche Kameras aufgewertet. Für den TV-Zuschauer bedeutet das: mehr Service, perfekt aufbereitet.Der Einfluss künstlicher Intelligenz auf den Profi-FußballDurch Moderator Jan Henkel sowie Fußball-Coach und Experte Manuel Baum wissen die Fans, dass Analysen und Statistiken neue Erkenntnisse zu Spielern und Mannschaften liefern. Bei der EURO 2020 erntete das Duo viel Lob für die Analysen bei MagentaTV, weil sie es schafften, den komplexen Top-Fußball einfach zu erklären. In Köln wollen Henkel und Baum die nächste "Entwicklungsstufe zünden".Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Bereich der Analyse ermöglicht es, neue relevante Erkenntnisse über das Spiel zu gewinnen. Entwickelt durch die Firma LABBB GmbH, werden Trackingdaten in Echtzeit interpretiert. Dadurch können beispielsweise Tiefenläufe von Spielern in der Offensive, die beste Passoption, die Anzahl der Spurwechsel vor der Torerzielung und die defensive Kompaktheit eines Teams automatisiert ermittelt werden. Spannend wird die Diskussion, wie Kölns Trainer Steffen Baumgart und die Taktik-geprägten Italiener den Einfluss künstlicher Intelligenz in ihrer Arbeit bewerten.Anett Sattler und Thomas Wagner sorgen ab 18.30 Uhr darüber hinaus als Reporter für die Interviews beim Telekom Cup. Christian Straßburger kommentiert das Duell der Kölner gegen Italiens Meister AC Mailand.Fußball live bei MagentaTV/MagentaSport:Telekom CupSamstag, 16.07.2022Ab 18.30 Uhr: 1. FC Köln - AC MailandAuftakt zur 3. Liga Saison 2022/23Freitag, 22.07.2022Ab 18.30 Uhr: VfL Osnabrück - MSV DuisburgSamstag, 23.07.2022Ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel oder in der Konferenz: Dynamo Dresden - TSV 1860 München, VfB Oldenburg - SV Meppen, FC Ingolstadt - SpVgg. Bayreuth, SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln, RW Essen - SV ElversbergSonntag, 24.07.2022Ab 12.45 Uhr: SC Freiburg II - FC Erzgebirge AueAb 13.45 Uhr: FSV Zwickau - Hallescher FCMontag, 25.07.2022Ab 18.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - BVB IIMagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5267281