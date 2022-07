München (ots) -TRUMP: UNPRECEDENTED, die mit Spannung erwartete Dokumentation von Filmemacher Alex Holder (AJH Films), kommt nur fünf Tage nach ihrem US-Start auch nach Deutschland und Österreich. discovery+, der weltweit führende Streaming-Dienst für Non-Fiction- und Real-Life-Entertainment-Inhalte, zeigt die dreiteilige Doku-Serie mit bislang unveröffentlichten Aufnahmen der Familie von Donald J. Trump exklusiv ab Freitag, den 15. Juli 2022.Die Dokumentation gewährt tiefe Einblicke in das Innenleben der First Family während der letzten sechs Wochen des Präsidentschaftswahlkampfes 2020 und zeigt ihre Reaktion auf den Ausgang der Wahl.Ungefilterte Interviews mit Präsident Trump und seiner Familie, einschließlich seiner Tochter Ivanka Trump und Schwiegersohn Jared Kushner sowie seinen Söhnen Donald Trump Jr. und Eric Trump dokumentieren die Ereignisse der letzten Wochen der Trump-Präsidentschaft. Zudem ordnen Journalisten, die über das Geschehen in Washington berichteten, die Entwicklungen dieser Tage ein.Mit einzigartigen Einblicken, einschließlich des letzten Interviews, das Präsident Donald Trump während seiner Amtszeit im Weißen Haus gab, bietet TRUMP: UNPRECEDENTED einen unverstellten Blick auf die jüngste Geschichte.Pressekontakt:Fabian KunzeCommunications & PR ExecutiveEurosport, TELE 5 & discovery++49 89 206099 344+49 174 74 00 605presse@discovery.comOriginal-Content von: discovery+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163926/5267332