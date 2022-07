Shell kann eine Milliarden-Abschreibung zurücknehmen. Das teilte der Öl-Konzern am Donnerstagmorgen mit. Daraufhin legte die Sell-Aktie nach einem schwachen Vortag um rund zwei Prozent zu. Was ist jetzt von Shell zu erwarten? Von Marian Kopocz. Öl-Konzerne standen zuletzt ganz besonders unter Beobachtung. Denn in der aktuellen Energiekrise- ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine - schwanken die Öl-Preise massiv und werden noch mehr als sonst zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...