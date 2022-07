DJ MARKT USA/Leichtes Plus - Merck & Co mit Übernahme im Fokus

Die positive Vortagestendenz dürfte sich zunächst auch am Donnerstag zur Eröffnung an der Wall Street fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,2 Prozent zu. Der Handel dürfte aber weiter von einer eher abwartenden Haltung gekennzeichnet sein. Zwar enthielt das jüngste Fed-Protokoll nur wenig Neues, doch bleibt die Lage an den Märkten weiter angeschlagen. Die US-Notenbank dürfte auch im Juli kräftig an der Zinsschraube drehen, mit einer Erhöhung um 50 oder erneut 75 Basispunkten. Daneben herrscht vor diesem Hintergrund weiterhin die Furcht vor einer Rezession.

Für etwas Entspannung bei der Inflation sorgten die zuletzt kräftig gefallenen Ölpreise. Diese zeigen sich aktuell wenig verändert. Die Rohölpreise könnten in diesem Jahr auf 65 Dollar pro Barrel fallen, wenn es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Rezession kommt, so die Analysten der Citi. Sie würden bis Ende 2023 sogar weiter bis auf 45 Dollar pro Barrel sinken, wenn die erdölexportierenden Länder nicht eingreifen, um das Angebot zu reduzieren.

"Die nächsten Inflationsdaten werden den Investoren wahrscheinlich mehr Klarheit über das Stagflationspotenzial verschaffen, das zum jetzigen Zeitpunkt ein Restrisiko darstellt", so die Analysten von Yieldstreet.

Beachtung dürften auch die anstehenden US-Konjunkturdaten finden. So werden unter anderem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Der Blick ist hier aber bereits auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag gerichtet. Die US-Notenbank sieht den Arbeitsmarkt als überhitzt an und hat den Leitzins deshalb und wegen der hohen Inflation seit März um 150 Basispunkte erhöht. Das Bestreben der Fed, die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesamtwirtschaft zu dämpfen, schürt Ängste vor einer Rezession im nächsten Jahr. Es steht zudem noch die Handelsbilanz für Mai auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Merck & Co vorbörslich um 0,6 Prozent nach unten. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, befindet sich der Pharma-Konzern in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Übernahme des US-Biotechnologieunternehmens Seagen. Diskutiert werde zurzeit ein Kaufpreis von mehr als 200 Dollar je Seagen-Aktie, so die Informanten. Seagen gewinnen 3,0 Prozent auf 180,36 Dollar.

Gamestop steigen um 9,0 Prozent. Das Unternehmen plant einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4. Anleger bekommen für jede gehaltene Aktie drei weitere ins Depot gebucht. Der Handel auf splitbereinigter Basis beginne am 22. Juli, teilte der Videospiele-Händler mit.

July 07, 2022

