Standard Life erweitert seine Fondspalette um fünf neue passive Multi-Asset-Fonds. Die "Standard Life Global Index Fonds" sind in enger Kooperation mit dem zweitgrößten Vermögensverwalter der Welt und Pionier bei der Anlage in Indexfonds, Vanguard, aufgelegt worden. Von defensiv bis 100% AktienDie Mischfonds zeichnen sich durch eine stufenweise Gewichtung in Aktien und Anleihen aus. Das defensivste Portfolio hält 20% in Aktien, das chancenreichste ist zu 100% in Aktien investiert. Basis der Portfolios ...

Den vollständigen Artikel lesen ...