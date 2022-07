Im ersten Quartal kommt About You auf einen Umsatz von 504 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 19,4 Prozent. Der Konsens stand bei 500,6 Millionen Euro. Das EBITDA liegt bei -28,8 Millionen Euro nach -12,3 Millionen Euro im Vorjahr. Hier hatte der ...

