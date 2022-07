Berlin (ots) -Der Chef der Österreichischen Bundesbahnen ÖBB, Andreas Matthä, will das Netz mit Nachtzügen in Europa noch enger knüpfen und ausbauen. Die Deutsche Bahn und andere Staatsbahnen, auf deren Netz die ÖBB dann fährt, müssten sich hierfür jedoch an der Finanzierung beteiligen, fordert Matthä im Podcast "Fast Lane" vom Tagesspiegel Background. Der ÖBB-Chef bezeichnete Nachtzüge als ein "europäisches Projekt". Matthä spricht von "Risikoteilung". Natürlich würden auch die Einnahmen geteilt.www.tagesspiegel.de/wirtschaft/ausbau-des-nachtzug-netzes-oebb-chef-matthae-fordert-deutsche-bahn-zur-risikobeteiligung-auf/28485760.htmlPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5267587