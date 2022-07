Derzeit befinden sich konjunktursensible Rohstoffe wie z.B. Industriemetalle oder Rohöl in einer dynamischen Abwärtsbewegung. So haben die Preise für Industriemetalle seit Mitte Juni im Durchschnitt um ca. 20 % nachgegeben. Brent-Öl hat alleine am Mittwoch 10 % verloren. Was ist der Grund?







Derzeit überwiegen die Sorgen vor einer weltweiten Rezession. Auch beim Rohöl sind die Rezessionsängste größer als die Sorge vor weiteren Preisanstiegen durch eine zusätzliche Verknappung auf der Angebotsseite. Bei Brent-Öl wird nun wohl die Unterstützungsmarke bei knapp 100 $ getestet. Diese Marke war am 24. Februar dynamisch überschritten worden, seitdem aber auch wieder mehrere Male erfolgreich getestet worden. Dieses Mal dürfte die Unterstützung aber wohl nicht halten.







Spekulativ ausgerichtete Anleger können nach einem Unterschreiten der 100 $-Marke mittels eines Put-Optionsscheins auf einen fortgesetzten Kursverfall bei Brent-Rohöl spekulieren. Sollte die Unterstützung bei knapp 100 $ tatsächlich nicht halten, ist mit Kursen von 80 bis 85 $ zu rechnen.





