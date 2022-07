Gute Nachrichten von zwei Schweizer Schwergewichten: Zum einen bekommt Roche frischen US-Rückenwind - der Pharma-Riese hat von der dortigen FDA grünes Licht für eine beschleunigte Überprüfung eines neuen Blutkrebsmedikamentes erhalten. Zum anderen baut Nestlé sein Portfolio in der Gesundheitssparte in "Down Under" aus.Konkret verstärkt sich der Nahrungsmittel-Gigant in Neuseeland. Über die Tochter Nestlé Health Science haben die Schweizer jüngst The Better Health Company (TBHC) gekauft. Die Übernahme ...

