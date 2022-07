Der gestrige Mittwoch hielt für Anleger des GameStop Wertpapiers positive Neuigkeiten bereit. Das Unternehmen gab einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 bekannt, welcher am 22. Juli durchgeführt werden soll. Der Kurs legte daraufhin nach Börsenschluss kräftig zu. Split sorgt für nachbörslichen Kurssprung Der Videospiele-Händler GameStop will seine Aktien für Kleinanleger leichter handelbar machen. Das Unternehmen segnete am gestrigen Mittwoch einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...