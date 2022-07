Die JinkoSolar-Aktie trotzt dem enorm angeschlagenen Markt. Nachdem jüngst die Europäische Union den stärkeren Ausbau Erneuerbarer Energien bekannt gegeben hatte, verkündete nun der chinesische Solarmodulhersteller ein neues Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie steht damit kurz vor einem technischen Kaufsignal.JinkoSolar gab am Mittwoch gekannt, dass sein Board of Directors ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat. Das Unternehmen soll demnach in den nächsten 18 Monaten ADS-Stammaktien im Wert ...

