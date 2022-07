Die polnische Gesellschaft Solidarity Transport Hub ist für den Bau des größten Flughafens in der CEE-Region verantwortlich

Die polnische Gesellschaft Solidarity Transport Hub startet das Verfahren für die Auswahl eines Finanzpartners mit Erfahrung bei Investitionen in der Infrastrukturbranche, um ein Joint Venture in Form einer Zweckgesellschaft (SPV) als Tochterunternehmen der STH ("Airport Component SPV") zu betreiben. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, werden gebeten, ihr Angebot bis zum 26. August 2022 bei der Gesellschaft einzureichen.

Solidarity Transport Hub (STH) ist die größte Infrastrukturinvestition in Polen. Sie umfasst den Bau des größten Flughafens im mitteleuropäischen Raum sowie die Entwicklung eines Schienennetzes von rund 2000 km im ganzen Land. Die Finanzierung der Projekte von STH erfolgt aus drei Quellen: Staatsanleihen, Handelsfinanzierungen und Mitteln der Europäischen Union.

"Wir waren von Anfang an bereit, möglichen Investoren eine Zusammenarbeit anzubieten. Wir sind ein zuverlässiger und attraktiver Partner für ausländische Investoren in Bezug auf die Anforderung, einen Großflughafen zu bauen, der zum Haupt-Umschlagsknotenpunkt in unserem Teil Europas wird", sagte Mikolaj Wild, CEO des Unternehmens STH.

Das STH-Investment wird von der polnischen Regierung unterstützt und seine Rentabilität und strategische Bedeutung für die Entwicklung des Landes werden von den Analysten im Kearney-Bericht "Analyse des Einflusses von STH auf die Wirtschaft in Polen" hoch bewertet (Informationen über den Bericht).

Die Rolle des Finanzpartners wird darin bestehen, sich mit Anteilen an Airport Component SPV sowie an der Organisation der Finanzierung für den Bau des Solidaritätsflughafens und weiterer Finanzmittel für den Betrieb des Flughafens zu beteiligen.

Daher lädt die Gesellschaft STH (Centralny Port Komunikacyjny Sp. z oo) Unternehmen ein, die an einer finanziellen Beteiligung interessiert sind und über Investitionserfahrung im Flughafensektor verfügen. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, werden gebeten, ihr Angebot bis zum 26. August bei der Gesellschaft einzureichen.

Weitere Informationen über die STH und das Verfahren zur Partnerauswahl finden Sie auf der STH-Website.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220704005135/de/

Contacts:

Konrad Majszyk

Pressesprecher

+48 882 350 378

media@cpk.pl