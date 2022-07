Straubing (ots) -



In Zeiten, in denen eine beispiellose Teuerungswelle über das Land rollt, will der Liberale ausgerechnet bei den Ärmsten sparen. (...) Die Krisen, allen voran die hohe Inflation, die die Bürger verzweifeln lässt, stellen den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf eine harte Probe. Dass der Staat nicht alle Einbußen für Haushalte und Betriebe ausgleichen kann, dürfte den meisten klar sein. Mit dem Sparen jedoch ausgerechnet dort zu beginnen, wo Menschen, die sich abgehängt fühlen, wieder eine Chance auf Teilhabe gegeben werden soll, während die Koalition ihrer Regierung Hunderte neue Stellen genehmigt, ist das falsche Signal.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5267849

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de