Düsseldorf (pta019/07.07.2022/16:00) - Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen [ 1 ]

Branche: Rohstoffgewinnung, -verarbeitung und Handel

Kerngeschäft: Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen im Zusammenhang mit natürlichen Rohstoffen.

Marktgebiet: Weltweit (mehr als 45 Länder auf fünf Kontinenten)

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Die Monaco Resources Group (nachfolgend auch MRG genannt) ist in fünf Geschäftsbereichen organisiert (die Emittentin MRG Finance UK plc ist Bestandteil des Konzerns, auf den sich dieses Barometer bezieht):

Metalle und Mineralien: der Tochterkonzern Metalcorp Group ist in drei Hauptdivisionen (Aluminium, Metalle & Konzentrate, Massengüter & Eisen) tätig. Er betreibt mit mehr als 675 Mitarbeitern in mehr als 15 Ländern sechs Produktionsstandorte.

Agrarindustrie: der Tochterkonzern Agricorp betreibt mit über 650 Mitarbeitern in mehr als 12 Ländern in Europa, Afrika und Asien auf über 80.000 Hektar landwirtschaftliche Aktivitäten. Kerngeschäft ist die biologisch nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Ackerflächen, die Verarbeitung und Veredelung der geernteten Produkte, teilweise Konservierung und der Handel dieser Produkte an Großkunden (insbesondere von Asien und Afrika nach Europa).

Energie: der Tochterkonzern Bluecorp Energy Group entwickelt Aktivitäten in erneuerbaren Energien und Energie-Infrastruktur. Dies mit den Zielen Solar-Energie in Wachstumsmärkten für Industrie- und Infrastruktur Projekte zu nutzen, Technologie-Lösungen weiterzuentwickeln, Anlagen für verflüssigte oder flüssige Energieprodukte auf Lager zu halten sowie Pipelines und deren Zubehör zu vertreiben.

Infrastruktur & Logistik: der Tochterkonzern R-Logitech betreibt mit mehr als 3.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika, Asien und Latein Amerika über 50 Hafenterminals mit einer gesamten Kai-Länge von über 35 km und bewegt mehr als 70 Mio. Tonnen Güter pro Jahr. In 2019 hat die R-Logitech die Mehrheit an Euroports (einem der größten maritimen Infrastrukturunternehmens in Europa) übernommen.

Finanzen & Investments: Der Bereich Investments bietet Eigen- & Fremdkapital für mittelgroße Unternehmen an, die in der Industrie mit natürlichen Rohstoffen tätig sind. Unterstützt werden Unternehmen aus dem Sektor auch bei Geschäftsentwicklungen, mit Konzepten und dem großen globalen MRG-Netzwerk. Der Bereich Finanzen bietet maßgeschneiderte Lieferketten-Finanzierungen zur Förderung des Kunden-Wachstums und für vertrauensvollen Handel zwischen weltweit unterschiedlichen Rechtssystemen, was erhebliche Forderungsfinanzierungen mit großen Finanzinstitutionen beinhaltet.

Diese Struktur wird von dem Management genutzt, um die Entwicklung des Konzerns beurteilen zu können. In der Segmentberichterstattung des IFRS-Konzernabschlusses werden diese fünf Geschäftsbereiche zu den drei Geschäftsbereichen Metalle & Mineralien, Infrastructure & Logistik sowie Agrarindustrie & andere zusammengefasst.

Für detailliertere Informationen über die zuvor genannten Tochterkonzerne Metalcorp Group, Agri Resources Group und R-Logitech Group wird auf die entsprechenden KFM-Barometer verwiesen.

Mitarbeiter: über 5.000 (davon ca. 49 in Monaco)

Unternehmenssitz: Fürstentum Monaco (mit wichtigen Standorten in London und Luxemburg)

Gründung/Historie:

Die Monaco Resources Group S.A.M. (Société Anonym Monegasque, Aktiengesellschaft nach Monegasischem Recht) wurde im September 2011 mit dem Ziel gegründet, einen diversifizierten Konzern für natürliche Rohstoffe zu erschaffen. In den folgenden Jahren führten organisches Wachstum und Akquisitionen zu der heutigen Struktur, mit dem in fünf Bereichen organisierten Geschäftsmodell.

Hauptgesellschafter ist die Cycorp First Investment Ltd., ein Investment-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz auf Zypern. Es investiert in verschiedene Branchen mit überdurchschnittlichen Wachstums und Ergebnis-Perspektiven. Die Firmenphilosophie basiert auf langfristigen Investment-Strategien und der Unterstützung eines ausgeglichenen Risikoprofils.

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Monaco Resources Group ist eine globale und diversifizierte Unternehmensgruppe, fokussiert auf natürliche Rohstoffe mit einem strategischen Vermögensportfolio in der ganzen Welt. Die geschäftlichen Aktivitäten des Konzerns sind in die zuvor genannten fünf Geschäftsbereiche aufgeteilt.

Der Konzern verfolgt einen langfristigen Blick, fokussiert auf kosteneffektive Geschäftsabläufe und dem Angebot ganzheitlicher Dienstleistungen, die seinen internationalen Kunden einen Mehrwert bieten. Das Geschäftsmodell baut nicht auf Preisspekulationen.

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Die Geschäftsbereiche des Konzerns kombinieren natürliche Rohstoffe (die Grundlage oder wichtiger Bestandteil für die unterschiedlichsten Produkte aus allen Bereichen des Lebens sind) mit der dafür notwendigen Infrastruktur-Logistik sowie finanziellen Expertise.

Strategie: Die Konzernstrategie basiert auf fünf wichtigen Erfolgsfaktoren:

Diversifikation: Das diversifizierte Geschäftsmodel und das breite Produktportfolio reduzieren die Gefahr von Nachfrageveränderungen und Marktkonditionen. Durch seine Tätigkeit in inländischen und internationalen Märkten ist der Konzern in der Lage, sein Wissen über natürliche Rohstoffe zu seinem Vorteil einzusetzen.

Komplettlösungen: Die Unternehmensstrategie beinhaltet Produkte, Dienstleistungen und Technologien. Das Unternehmen nutzt seine breite Produktbasis, strategische Präsenz und Personal, um qualitative Produkte und wettbewerbsfähige Dienstleistungen anbieten zu können. Der Ansatz verschafft Widerstandsfähigkeit im Markt und unterstützt das Unternehmen dabei, seinen Kunden, Lieferanten und dem Konzern als Ganzem Nutzen zu bringen.

Vermögensbasis: Die MRG hat eine breite Vermögensbasis mit Metall- & Mineralien Produktionsstandorten, landwirtschaftliche Anlagen, Häfen & Terminals sowie einem Netzwerk internationaler Büros. Der Konzern hat erhebliche Leistungsvermögen und ist in über 45 Ländern strategisch ansässig.

Risikoaversität: Der Konzern verfolgt einen risikoaversen Ansatz und das Geschäftsmodell ist unabhängig von Preisspekulationen. Die Erträge werden zum größten Teil in zwei Währungen (USD und Euro) erwirtschaftet, wodurch unnötige Schwankungen vermieden werden und der Konzern strebt aufeinanderfolgende Geschäfte an, um Inventurrisiken zu vermeiden.

Fachkenntnisse: Der Konzern baut auf seine guten Kenntnisse des Marktsektors, um (betriebliche) Abläufe durchzuführen, die effizient mit Resoursen umgehen und Zugänge zu Märkten zu eröffnen. Er unterhält langfristige Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Lieferanten die es ihm ermöglichen, den Bedarf seiner internationalen Kunden bedarfsgerecht zu bedienen. Seine globale Vernetzung gibt ihm Einblicke in die Bewegungen der Märkte, was dem Konzern Wettbewerbsvorteile verschafft.

Die Tochtergesellschaft Agri Resources Group leistet durch effektive Bewirtschaftung ihrer Ländereien und Weitergabe bewährter Methoden an die lokalen Gemeinschaften ihren Beitrag dazu, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen für 2015-2030 zu erreichen. Zudem investiert Agri Resources Group in soziale Projekte, um das Armutsgefälle zu schließen und in Umweltprojekte, um die Artenvielfalt zu erhalten.

Kunden: (Weiterverarbeitende) Industrie- und (Groß)Handelsunternehmen diverser Branchen (Agri Resources); Walzwerke, Automobilproduzenten, Benzin- und Energieindustrie, Bau- & Versorgungswirtschaft (Metalcorp); Industrieunternehmen weltweit (R-Logitech)

Lieferanten: Saatgut-Händler & Rohstofflieferanten (Agri Resources), die Erde in Form von Bodenschätzen, produzierende Unternehmen u.a. in Form von Schrott (Metalcorp), Anlagenbauer für Krähne und Hafentechnologie (R-Logitech)

