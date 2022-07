SAN MATEO, Kalifornien, July 07, 2022, die weltweit erste RiskOps-Plattform für das Finanzrisikomanagement, wurde in dem heute veröffentlichten Forrester-Bericht "The Forrester Wave: Anti-Money-Laundering Solutions, Q3 2022" als einer der Top-Anbieter auf dem Gebiet der Verhinderung von Geldwäsche (AML) eingestuft.



"Feedzai nutzt maschinelles Lernen und Automatisierung, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die viele Institute mit älteren AML-Programmen haben, die mit isolierten, disparaten Systemen betrieben werden, die das Risiko nur unklar darstellen", so Pedro Barata, CPO bei Feedzai. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie unser einheitlicher, auf RiskOps basierender Ansatz im Bereich AML der Grund dafür sind, dass wir von unseren Kunden immer wieder empfohlen und im Forrester Wave-Bericht als starker Performer hervorgehoben werden."

Im letzten Jahr hat die AML-Suite von Feedzai den Kunden geholfen, über 200 Gebiete mit einer Genauigkeit von über 90 % auf Warnungen mit hoher Priorität zu überwachen.

Ergebnisse im Forrester Wave -Bericht zu Lösungen auf dem Gebiet der Verhinderung von Geldwäsche

Feedzai erhielt in Bezug auf die folgenden Kriterien die höchstmögliche Punktzahl:

Internationalisierung, Währungen und Berichtswesen

Durchführungs-Roadmap

Verbesserungen: Watchlist-Management

Unterstützungsdienste: Entwickler

Unterstützungsdienste: Professionelle Dienstleistungen



Im Wave-Bericht wird eine überproportional hohe Personalausstattung in den Bereichen Entwicklung und Support hervorgehoben und außerdem festgestellt, dass in seinem aktuellen AML-Angebot die Fähigkeiten des Anbieters in Bezug auf Regelschwellenwerte, Verarbeitung und Empfehlungen stark sind.

In der Analyse heißt es weiter, dass Feedzai eine gute Wahl für Unternehmen ist, die die Entwicklung von AML-Modellen mithilfe von Workflow-Vorlagen und Risikobewertungsmodellen von Drittanbietern automatisieren und optimieren möchten.

Die Forrester Wave-Untersuchung "Anti-Money-Laundering Solutions, Q3 2022" überprüfte 15 Anbieter in einem strengen Bewertungsprozess, der einen detaillierten Fragebogen, Demos/Briefings und Kundenreferenzumfragen/Interviews umfasste. Der daraus resultierende Bericht ist eine verlässliche, unvoreingenommene Analystenquelle für Unternehmen, die in eine AML-Lösung investieren möchten.

Die AML-Suite von Feedzai verwaltet das AML-Risiko in allen Phasen des Kundenlebenszyklus und erstellt ein kohärentes Bild des Risikos über verschiedene interne und externe Systeme hinweg. Die Suite umfasst vier AML-Lösungen in einem einzigen, einheitlichen AML-Compliance-System:

Know-Your-Customer-Verfahren (KYC, Kenne deinen Kunden) / Customer Due Diligence mit kontinuierlicher Risikoprüfung,



Watchlist Management Customer Screening mit automatischer Watchlist-Überwachung,



Watchlist Management Payment Screening mit Fuzzy Matching zur Verringerung von Fehlalarmen, und



AML-Transaktionsüberwachung, die zur präzisen Risikoeinstufung und -priorisierung maschinelles Lernen nutzt.



Über Feedzai:

Feedzaiist die weltweit erste RiskOps-Plattform für Finanzrisikomanagement und der Marktführer bei der Absicherung des globalen Handels mit der zurzeit fortgeschrittensten Cloud-basierten Risikomanagement-Plattform, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basiert. Feedzai sorgt für Sicherheit beim Übergang zu einer bargeldlosen Welt und ermöglicht gleichzeitig digitales Vertrauen bei jeder Transaktion und Zahlungsart. Die weltweit größten Banken, Datenverarbeiter und Einzelhändler vertrauen auf Feedzai, um Billionen von Dollar zu schützen, das Risiko im Griff zu behalten und zugleich das Kundenerlebnis der Verbraucher zu verbessern, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen. Feedzai ist ein Unternehmen der Serie D und hat bisher 282 Millionen USD bei einer aktuellen Bewertung von 1,5 Mrd. USD aufgebracht. Die Technologie des Unternehmens schützt 900 Millionen Menschen in 190 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter feedzai.com

