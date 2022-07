Mainz (ots) -Anlässlich des 30-jährigen Bühnen-Jubiläums von Andrea Berg richtet Entertainer Giovanni Zarrella Ende Juli ein fulminantes Open-Air-Konzert im legendären Heimspiel-Stadion in Aspach aus. Nach den bereits feststehenden nationalen und internationalen Stars hat nun auch Vanessa Mai zugesagt und feiert mit Andrea Berg eine TV-Premiere: Gemeinsam singen die beiden Künstlerinnen ein Duett, das sie anlässlich des Jubiläums aufgenommen haben. Das ZDF strahlt das Konzert am Samstag, 6. August 2022, 20.15 Uhr, aus.Unter den zahlreichen Gästen und langjährigen Wegbegleitern und Freunden sind zudem Beatrice Egli, Maite Kelly, DJ Ötzi, Kerstin Ott, DJ BoBo, Johnny Logan, Höhner, Nik P., Nino de Angelo, Semino Rossi, Al Bano Carrisi und Justin Jesso mit dabei. Überraschungen für Andrea Berg stehen dabei ebenso auf dem Programm wie Rückblicke auf besondere Momente ihrer Karriere. Die Schlagerfans dürfen sich an diesem Sommerabend auf alle großen Hits aus drei Jahrzehnten freuen, darunter ganz neue Versionen und Duette, die speziell für die Jubiläumsshow arrangiert wurden.Die TV-Show ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF. Die Aufzeichnung des Konzerts findet am 29. und 30. Juli 2022 in Aspach statt.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/30jahreandreabergDie Pressemappe mit Statements von Giovanni Zarrella und Andrea Berg:https://presseportal.zdf.de/pm/giovanni-zarrella-praesentiert-30-jahre-andrea-berg/"Die Giovanni Zarrella Show" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/die-giovanni-zarrella-showPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5267887