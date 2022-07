Kapitalerhöhung im Bärenmarkt: WIRD DIESER AKTIONÄR BEI SONORO GOLD ZU MÄCHTIG?

Anzeige / Werbung

Eine Pflichtmitteilung von Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) lässt in diesen Tagen aufhorchen, denn in einem Early Warning Report, macht die Gesellschaft darauf aufmerksam, dass R. Stuart Angus seinen Anteil am Unternehmen auf 7,1 Prozent aufgestockt hat. Was hat es mit dieser Warnung auf sich und wie berechtigt ist sie? Wir gehen dieser Frage nach.

Ein Early Warning Report wird standardmäßig immer dann veröffentlicht, wenn der Aktienbesitz eines Investors einen bestimmten Prozentsatz übersteigt. Die anderen an der Gesellschaft, in diesem Fall also an Sonoro Gold, beteiligten Aktionäre sollen dafür sensibilisiert werden, dass der Anteil unter Umständen für ihr Empfinden etwas zu groß geworden sein könnte.



Dieser Aspekt ist immer dann wichtig, wenn mit der Möglichkeit einer Übernahme der Gesellschaft gerechnet werden muss. Besonders kritisch und dann auch für die anderen Aktionäre besonders wichtig ist diese Information, wenn es um eine feindliche Übernahme geht.

R. Stuart Angus steigt zu einem der größten Einzelaktionäre von Sonoro Gold aufgestockt

Blickt man auf die exakten Zahlen der Meldung, so wird schnell sichtbar, dass die Furcht vor einer kompletten Übernahme unbegründet ist, denn R. Stuart Angus besaß vor der jüngsten Kapitalmaßnahme, auf die sich der Early Warning Report bezieht, 6.719.667 Sonoro-Gold-Aktien. Hinzu kamen 5.081.667 Optionen, die ihn zum Kauf weiterer Sonoro-Stammaktien in der Zukunft berechtigen.



Damit kontrollierte er einen Anteil von 5,6 Prozent des Stammkapitals von Sonoro Gold. Rechnet man die Optionen hinzu, erhöht sich der Anteil auf 9,5 Prozent. Für einen einzelnen Investor ist das viel, aber die Gefahr einer Übernahme von Sonoro Gold durch Stuart Angus war damit vor der Kapitalerhöhung nicht gegeben.

Schon bald soll das Projekt von Sonoro Gold in Produktion gehen

Ein Versehen war das nicht!

Auch im Anschluss an diese sieht es nicht danach aus, denn nach dem Zukauf weiterer Aktien während der Privatplatzierung erhöht sich der gesamte Aktienbesitz auf 9.954.667 Stammaktien von Sonoro Gold. Die Zahl der gehaltenen Optionen hat sich auf 8.316.667 erhöht. Dadurch steigt sein Anteil am aktuellen Stammkapital von Sonoro Gold auf 7,1 Prozent.



Werden die Optionen im vollen Umfang ausgeübt, würde dieser Anteil auf 12,4 Prozent ansteigen. Die Gefahr einer Übernahme, möglicherweise sogar einer feindlichen, ist damit immer noch nicht gegeben, denn knapp 88 Prozent der Sonoro-Gold-Aktien liegen in anderen Händen.

Video: CEO Interview mit Sonoro Gold

Viel Wind um nichts? Keineswegs!

Stellt der Early Warning Report somit nur eine standardisierte Börsenmeldung dar, die viel Wirbel um nichts macht? Nein auch das nicht, denn Stuart Angus ist in der Goldbranche kein Unbekannter. Er hat durchaus Rang und Namen, schließlich ist er im Hauptberuf Chairman von K 92 Mining. Spätestens hier wird es bei vielen Investoren klingeln, denn K 92 Mining schrieb in den letzten Jahren eine der Top-Erfolgsgeschichten der Branche.



Und genau diese Erfolgsgeschichte hat Stuart Angus als Chairman aktiv begleitet. Mit anderen Worten: Der Mann versteht etwas von seinem Tagesgeschäft und er hat in der Vergangenheit ein ausgesprochen gutes Gespür für exzellente Gelegenheiten entwickelt. Eine solche muss er auch jetzt wieder bei Sonoro Gold sehen, denn ansonsten macht ein persönliches Engagement in dieser Größenordnung absolut keinen Sinn.Schon bei der letzten Kapitalerhöhung hat er sich beteiligt und rund drei Millionen Einheiten gezeichnet. Jetzt legte Stuart Angus nach und erwarb weitere 3.235.000 Stammaktien.



Ein Versehen dürfte das nicht sein. Dagegen sprechen die Anzahl der jeweils gekauften Aktien und die Wiederholung des Zukaufs.

Erneuter Zukauf aus Überzeugung

Stuart Angus ist somit im wahrsten Sinne des Wortes ein Wiederholungstäter und zwar einer, der in der Goldbranche unwahrscheinlich viel Sachverstand mitbringt. Damit wird sein Kauf auch für jeden Privatinvestor zu einer Warnung. Wobei die warnende Botschaft darin besteht, keine einzige Sonoro-Gold-Aktie vorzeitig aus der Hand zu geben, mag der Kurs auch noch so sehr zur Schwäche neigen.



Ob damit auch die Aufforderung verbunden ist, es ihm gleich zu tun und den eigenen Anteil an Sonoro Gold durch den Zukauf weiterer Aktien zu erhöhen, dass muss jeder Investor für sich selbst entscheiden. Doch die Warnung, die Sonoro-Gold-Aktien nicht vorzeitig und vor allem nicht unter ihrem tatsächlichen Wert aus der Hand zu geben, die sollte jeder Anleger hören und auch befolgen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA83571A1021