Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!"Berlin direkt" führt seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Shakuntala Banerjee spricht mit dem Co-Vorsitzenden DIE LINKE, Martin Schirdewan.Schirdewan, der erst vor zwei Wochen auf dem Parteitag der LINKEN ins Amt gewählt wurde, übernimmt das Spitzenamt in schwierigen Zeiten: Zusammen mit der wiedergewählten, aber politisch angeschlagenen Janine Wissler will er die LINKE aus dem Umfragetief führen.Und den Neustart einer tief zerstrittenen Partei angehen. Was heißt das für die LINKE vor dem Hintergrund von Ukrainekrieg und Inflation.Während der parlamentarischen Sommerpause interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Theo Koll und Shakuntala Banerjee, die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien.Die "Berlin direkt - Sommerinterviews" sind seit 34 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.