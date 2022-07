Wien (www.fondscheck.de) - Während weltweit die Fondskosten sinken, gibt es in Österreich einen - wenn auch minimalen - Zuwachs, so die Experten von "FONDS professionell".In den verschiedenen Gebührenkategorien der österreichischen Publikumsfonds habe es 2021 einen leichten Anstieg um jeweils zwei Basispunkte gegeben: So hätten die maximalen jährlichen Verwaltungsgebühren über alle Fondstypen hinweg durchschnittlich 1,26 Prozent (2020: 1,24 Prozent) betragen, die laufenden Kosten hätten 1,15 Prozent ausgemacht (2020: 1,13 Prozent), und die maximalen Ausgabeaufschläge hätten bei 2,82 Prozent (2020: 2,80 Prozent) gelegen. Das gehe aus der jährlichen "FMA-Marktstudie über Fondsgebühren von österreichischen Publikumsfonds" hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...