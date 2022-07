Der schwedische Industriekonzern Epiroc hat von Glencore einen Großauftrag für die Batterie-elektrische Ausrüstung einer Nickel- und Kupfermine in Kanada erhalten, die 2024 in Betrieb gehen soll. Der Auftrag von Glencore für die Mine in Ontario umfasst insgesamt 23 Batterie-elektrische Maschinen wie Fahrzeuge und Bohrgeräte. Den genauen Umfang des Auftrags nennt Epiroc in der Mitteilung nicht - die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...