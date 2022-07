Osisko Development produzierte über 25.000 Unzen Gold in der Trixie-Mine, Labrador Uranium hat wichtige Explorationsvereinbarungen und -genehmigungen für sein in Kürze startendes Sommerexplorationsprogramm 2022 für Moran Lake und Central Mineral Belt erhalten, Sibanye-Stillwater hat eine Mehrheitsbeteiligung an Keliber erworben und beabsichtigt, die Beteiligung auf 80 % zu erhöhen, und Calibre Mining meldete hochgradige Bohrabschnitte bei seinem Gold Rock-Projekt in Nevada und treibt technische Studien mit positiven metallurgischen Ergebnissen voran.