Bei GameStop geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Immerhin schießt der Kurs rund zwölf Prozent in die Höhe. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 131,33 USD. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund dreizehn Prozent. Dieses Hoch liegt bei 148,00 USD. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Immerhin bieten der Anstieg einen kräftigen Nachlass für Putkäufer. ...

