Ein Rückgang der Konjunktursorgen trieb heute die Erholung des deutschen Aktienmarktes an. Denn an der Gaskrise in Europa und den anderen Bremsfaktoren hat sich seit gestern wenig geändert. Die wieder zunehmende Zuversicht zeigte sich auch bei den Einzelwerten. Die Aktie von Alibaba markierte heute den höchsten Stand seit Mitte Februar 2018, und die Aktie von Jinkosolar profitierte zweistellig von einem neuen Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie von BYD erhielt durch gute operative Nachrichten Rückenwind, und auch die Tesla-Aktie nähert sich dem ...

