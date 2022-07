Das Wertpapier der M&T Bank notiert am Donnerstag ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 159,44 US-Dollar. Ein Plus in Höhe von 2,38 US-Dollar erfreut derzeit die Aktionäre der M&T Bank. Aktuell kostet die Aktie 159,44 US-Dollar. Im Vergleich mit dem Gesamtmarkt steht die M&T Bank-Aktie gut da.

Den vollständigen Artikel lesen ...