Die Ölpreise haben am Donnerstag nach der jüngsten Talfahrt merklich zugelegt. Am Abend kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent derzeit 105,31 US-Dollar. Das waren 4,67 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt um 5,04 Dollar auf 103,51 Dollar.Die Ölpreise profitierten von der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Die an den vergangenen Tagen dominierenden Rezessionsängste sind etwas in den Hintergrund getreten. ...

