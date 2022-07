Positive Signale für zahlreiche Technologiewerte auch in den USA kamen vom koreanischen Samsung-Konzern. Im Ergebnisausblick für April bis Juni peilt der Weltmarktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern deutliche Zuwächse an. Die Aktien von Zulieferern aber auch die vom Samsung-Wettbewerber Apple legten deutlich zu.Dank der anhaltend starken Chip-Nachfrage hat der Elektronikriese Samsung für das zweite Quartal 2022 hohe Zuwächse verzeichnet. In seinem Ergebnisausblick für den Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...