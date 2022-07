Noch immer können Nutzer der Celsius-Plattform keine Auszahlungen beantragen. Allerdings hat das Lending-Unternehmen zumindest wichtige Schritte gemeistert, um eine Insolvenz vorerst zu verhindern. Die Krypto-Lending-Plattform Celsius hat mit großen Liquiditätsschwierigkeiten zu kämpfen. Allerdings schafft es die Plattform zumindest den Super-Gau vorerst zu verhindern. So hat das Unternehmen die verbleibenden 41,23 Millionen US-Dollar seines Darlehens an Maker in den Stablecoin DAI des Maker-Protokolls zurückgezahlt. Als Reaktion darauf gab Maker 21.962,63 Wrapped

Den vollständigen Artikel lesen ...