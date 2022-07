CEO tritt in neue Rolle ein, um den Führungsschwung fortzusetzen

Evolve Additive Solutions ("EAS"), ein globaler Marktführer in der Herstellung von Investitionsgütern, teilt heute organisatorische Änderungen mit, die dazu dienen sollen, die technologischen Entwicklungen in seinem 3D-Produktionsdrucker für Fertigungskunden zu beschleunigen. Nach 14 Jahren Investitionen in Forschung und Entwicklung rüstet das Unternehmen für die Kommerzialisierung um, wobei das Hauptaugenmerk auf seiner höchst zuverlässigen Produktionsplattform und einem starken Return-on-Investment für die Kunden liegt.

Das Unternehmen gibt mit Freude bekannt, dass das aktuelle Vorstandsmitglied Joe Allison als CEO in das Unternehmen eintreten wird. Steve Chillscyzn, der Founder des Unternehmens, wird in die Rolle des CTO wechseln und im Vorstand bleiben. "Mit dieser neuen Struktur werde ich mich auf die Beschleunigung der technischen Entwicklungen innerhalb unserer STEP-Technologie konzentrieren können", so Steve Chillscyzn. "Die Vielseitigkeit der Plattform ist bedeutsam, und wir untersuchen unterschiedliche Konfigurationen von Druckmaschinen, neue Materialqualifikationen und präzise thermische Steuerung. Es ist aufregend, dass jemand mit Joes Hintergrund und Führungsqualitäten unsere bestehende Plattform beschleunigt und optimiert, während wir zugleich neue Produkte und Erweiterungen verfolgen."

"Es ist unser Ziel, dass EAS der vertrauenswürdige Partner für die Großserienproduktion von thermoplastischen Anwendungen im Bereich der additiven Fertigung wird", so Joe Allison. "Ich werde die Sichtweise eines Benutzers in EAS einbringen und die revolutionäre Technologie des Unternehmens weiter ausbauen." Allison und Chillscyzn sind überzeugt, dass dies ein nahtloser Übergang für das Unternehmen und sein großartiges Team von Mitarbeitern und Kunden sein wird.

Über Steve Chillscyzn:

Herr Chillscyzn ist der Founder und CTO von Evolve Additive Solutions. Die STEP-Technologie wurde von Herrn Chillscyzn als F&E-Projekt bei Stratasys Ltd. entwickelt und 2017 in ein unabhängiges Unternehmen ausgegliedert. Er ist in 45 ausgegebenen Patenten für die STEP-Technologie genannt.

Über Joe Allison:

Joe Allison ist der Founder und ehemalige CEO von Solid Concepts, das im Jahre 2014 von Stratasys Ltd. übernommen wurde. Er war drei Jahre lang EVP von Stratasys und President von Stratasys Direct, dem Geschäftsbereich für Ersatzteilservice von Stratasys. Herr Allison bringt 25 Jahre Erfahrung als CEO in der 3D-Druckbranche mit. Er kennt sich bestens mit 3D-Drucktechnologien und den anspruchsvollen Anforderungen ihrer Kunden aus.

Über Evolve Additive Solutions:

Evolve Additive Solutions verändert die Art und Weise, wie die Welt produziert. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet Additive Manufacturing Produktionsequipment, Materialien, Software, Service, Beratung und Anwendungsdienstleistungen anEvolve ermöglicht Fertigungsflexibilität, schafft einzigartig funktionale Produkte und erhöht gleichzeitig die Markteinführungsgeschwindigkeit und sichert die Lieferketten. Die patentierte STEP-Technologie (selektiver thermoplastischer elektrophotographischer Prozess) von Evolve ist in der Lage, Produktionsteile in kommerzieller Qualität effizient herzustellen und einzigartige Produkte zu schaffen, die mit herkömmlichen Methoden nicht hergestellt werden können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, mit einem Materialtechnologiezentrum in Rochester, im Staat New York.

