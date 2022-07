Das Führungsteam von SPiCE reist nach dem offiziellen Start von SPiCE II in die Schweiz, um sich mit Investoren zu treffen, die an der digitalen Wirtschaft teilhaben wollen

SPiCE VC, das führende Venture-Capital-Unternehmen (VC) im Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystem, teilte heute mit, dass es vom 11. bis 14. Juli seine zweite Investoren-Roadshow in Zürich, Schweiz, abhalten wird. Der europäische Auftritt der Geschäftsleitung von SPiCE VC erfolgt im Anschluss an die globale Auflegung von SPiCE II, einem Fonds, der Investoren ein Engagement in die Wachstumschancen der digitalen Wirtschaft ermöglicht. SPiCE II konzentriert sich als erster traditioneller Fonds von SPiCE VC auf die Identifizierung innovativer Unternehmen, die am meisten von der massenhaften Verbreitung der Blockchain-Technologie in vielen Branchen profitieren werden. Später in diesem Jahr wird eine tokenisierte Version von SPiCE II aufgelegt werden.

"Europäische Investoren verstehen die transformative Kraft der Blockchain-Technologie in der Finanzbranche und darüber hinaus, weshalb wir begeistert sind, vor Ort in Zürich zu sein, um mit Innovatoren, Unternehmern und den führenden Finanzfachleuten des Kontinents in Kontakt zu treten, die alle an der Gestaltung der digitalen Zukunft interessiert sind", sagte Tal Elyashiv, Co-Founder Managing Partner von SPiCE VC. "Der Start von SPiCE II ist in Anbetracht des jüngsten Abschwungs an den Aktienmärkten und des Absturzes des Kryptomarktes der perfekte Zeitpunkt, da die Bewertungen der Investitionsrunden wieder vernünftiger werden."

Elyashiv ergänzt: "Da SPiCE VC das Risikokapital in einer Web3-Welt neu definiert, freuen wir uns darauf, Möglichkeiten zu eröffnen, die den Zugang und das Engagement in diesem florierenden Bereich verbessern."

Die Schweiz hat ein integratives und pragmatisches Regulierungs- und Investitionsumfeld aufgebaut, das weitere Innovationen innerhalb des Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystems fördert und unterstützt. Dieses Konzept zur Förderung der Entwicklung der digitalen Wirtschaft, zu dem auch die Lancierung der Swiss Digital Exchange (SDX) zählt, in Verbindung mit der lebhaften Investment-Community, macht Zürich zu einem perfekten Standort für das europäische Debüt von SPiCE II.

"Als einer der aktiven Teilhaber von SPiCE VC freue ich mich sehr, an dieser nächsten Phase der Reise von SPiCE II teilzunehmen", sagte Rene Eichenberger. "SPiCE VC konnte sich bereits als führendes VC-Unternehmen in einer der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen etablieren, und ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Feldern Private Equity und Venture Capital einzubringen, um das Unternehmen bei seiner erfolgreichen Expansion zu unterstützen."

Die Einführung von SPiCE II schließt sich an den überwältigenden Erfolg von SPiCE I an dem ersten und vollständig tokenisierten Fonds. SPiCE I wurde von Security Token Market, dem größten Sicherheits-Token-Unternehmen für Finanzdaten und Medien, zum leistungsstärksten Fonds auf dem Markt für Tokenisierung und Blockchain ernannt. SPiCE I verzeichnete drei erfolgreiche Börsengänge von Portfoliounternehmen im Jahr 2021, darunter INX Limited, Lottery.com und Bakkt, sowie die hervorragende Leistung anderer Portfoliounternehmen wie Blockdaemon und Securitize, was zu seinem historischen Wachstum beitrug.

SPiCE II sucht aktiv nach aufstrebenden Blockchain-Führern in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Kredite, Immobilien, Infrastruktur, Spiele, Metaverse und darüber hinaus. SPiCE II hat bereits erhebliches Interesse von institutionellen Investoren und Family Offices erhalten.

Für weitere Informationen über SPiCE VC besuchen Sie bitte https://spicevc.com/.

ÜBER SPiCE VC:

SPiCE VC ist ein Venture-Capital-Unternehmen, das Investoren ein Engagement im massiven Wachstum des Blockchain-/Tokenization-Ökosystems bietet. SPiCE investiert weltweit in Plattformen und Ökosystemanbieter, die den Zugang zu Kapitalmärkten, Banken, Immobilien und anderen durch Blockchain-Technologien verbesserten Branchen ermöglichen. SPiCE konzentriert sich auf Unternehmen, die am meisten vom massiven Wachstum der Branche profitieren werden. Das Management-Team von SPiCE kombiniert institutionelles Know-how, praktisches Management, unternehmerische Innovation und professionelle Investment-Erfahrung und war als Unternehmer, Investoren und durch Führungskräfte an Hunderten von Tech-Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Dollar beteiligt. SPiCE hat Niederlassungen in den USA, der Schweiz, Singapur und Israel. Um mehr über SPiCE VC zu erfahren, besuchen Sie www.spicevc.com oder senden Sie eine E-Mail an den Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Tal Elyashiv unter tal@spicevc.com.

