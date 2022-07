Der Verwaltungsrat von Mercans ernannte Tatjana Domovits, eine langjährige Führungskraft, zum Global CEO des Unternehmens. Mercans' Vorstand äußerte sich zuversichtlich, dass "Tatjana die beste Person sei, um Mercans in die Zukunft zu führen, eine erstklassige Technologie zur Gehaltsabrechnung zu entwickeln, die globale Gehaltsabrechnung und die Employer-of-Record-Branche zu transformieren und die globale Beschäftigung problemlos zu gestalten."

Tatjana Domovits Group CEO Mercans (Photo: AETOSWire)

Diese Bekanntgabe erfolgt angesichts eines rekordverdächtigen Jahres 2021 für Mercans und seiner ehrgeizigen Pläne, die sich auf die Förderung des Umsatzwachstums in allen Geschäftsbereichen fokussieren. Die revolutionäre internationale Technologie zur Gehaltsabrechnung von Mercans, die native Funktionen für die Gehaltsabrechnung und Integrationen mit örtlichen Steuerbehörden in 160 Ländern bietet, stellte sich als großer Erfolg in der globalen Gehaltsabrechnungsbranche heraus. Mercans hat vor, mit den Abonnementdiensten von HR Blizz einen Jahresumsatz von über 100 Millionen USD zu erreichen.

"Mercans hat es geschafft, den Irrglauben zu beseitigen, dass es nicht möglich sei, eine länderübergreifende Software für die Gehaltsabrechnung zu entwickeln. Durch unsere Technologie können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter überall auf der Welt innerhalb von wenigen Minuten bezahlen. Durch uns wird die globale Gehaltsabrechnung wirklich mühelos", sagte Tatjana Domovits, die neu ernannte CEO der Mercans-Gruppe.

Mercans hat zudem stark in die Schaffung eines Ökosystems investiert, das in der Branche seinesgleichen sucht. Das Unternehmen ging mehrere hochkarätige Partnerschaften mit führenden HCM-Anbietern ein, um eine vereinfachte und integrierte Gehaltsabrechnung anzubieten. Durch eine nahtlose Integration zwischen diesen HCM-Lösungen und dem HR Blizz von Mercans können Kunden ihre bevorzugten HCM- und Workforce-Management-Lösungen einsetzen und trotzdem ihre Mitarbeiter überall auf der Welt präzise und mühelos bezahlen lassen.

Mercans bietet seinen Kunden neben seiner führenden globalen Lohn- und Gehaltsabrechnungstechnologie auch weiterhin ein umfangreiches Spektrum an integrierten Dienstleistungen im jeweiligen Land, wie beispielsweise EOR, Compliance, Talentmanagement und HR-Beratung.

"Mit der Berufung von Tatjana Domovits zur CEO der Mercans Group hat Mercans einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum vielfältigsten Unternehmen der Branche im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung erreicht. Wir sind nicht nur stolz darauf, dass über 50 unserer Belegschaft Frauen sind, sondern auch darauf, dass wir das einzige Unternehmen der Welt sind, das von einer Frau geführt wird", so der Vorstand von Mercans.

Über Mercans

Mercans ist ein international führendes Unternehmen im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Die revolutionäre globale Gehaltsabrechnungsplattform von Mercans, HR Blizz, versetzt KMUs und Großunternehmen in die Lage, Gehaltsabrechnungen in 160 Ländern zu verwalten. Mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich der globalen Gehaltsabrechnung bietet Mercans das gesamte Spektrum an HR-Dienstleistungen über eine einzige, sichere globale Plattform. Besuchen Sie www.mercans.com

