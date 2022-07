Das Unternehmen investiert weiterhin in Wachstum für die nächste Phase der Entwicklung

Tigo Energy, Inc., der branchenführende Anbieter von Flex-MLPE (Module Level Power Electronics), teilte heute mit, dass Bill Roeschlein neuer Chief Financial Officer des Unternehmens geworden ist. Herr Roeschlein wird in seiner neuen Funktion die Finanz- und Rechtsteams bei Tigo leiten. Er wird seinen Fokus auf die Etablierung der führenden Finanzorganisation in der Branche der erneuerbaren Energien legen, gemeinsam mit den Prozessen und Verfahren, die Tigos Wachstum auf die nächste Stufe der finanziellen Entwicklung erleichtern.

"Bill ist genau die Art von Finanzvorstand, die Tigo braucht", sagte Zvi Alon, Chairman und CEO von Tigo. "Seine nachweislichen Führungsqualitäten als CFO bei unterschiedlichen börsennotierten Unternehmen zusammen mit seiner Erfahrung bei der Durchführung komplexer Finanztransaktionen, einschließlich Fusionen, Übernahmen, Finanzierungen und Aktienemissionen, werden unschätzbar wertvoll sein, wenn Tigo sich weiter entwickelt und wächst."

Herr Roeschlein bringt eine Vielzahl von Erfahrungen mit börsennotierten, vorbörslichen und internationalen Unternehmen in das Team der Geschäftsführung von Tigo ein. Seine Karriere startete Herr Roeschlein in der Finanzplanung und -prüfung bei großen Unternehmen wie Coopers Lybrand, Hewlett-Packard und Asyst Technologies. Bis vor Kurzem war er als Chief Financial Officer bei Nanosys, Inc. tätig, wo er die jüngste Finanzierung des Unternehmens leitete, sowie bei Perceptron, Inc. wo er den M&A-Verkaufs- und Integrationsprozess an Atlas Copco leitete. Herr Roeschlein erwarb seinen Bachelor-Abschluss an der UCLA, einen MBA an der Cornell University und ein Zertifikat im öffentlichen Rechnungswesen. Er hat seinen Arbeitsplatz in der Tigo-Zentrale im Silicon Valley, Kalifornien.

"Tigo ist in der beneidenswerten Lage, sowohl über finanzielle Stabilität als auch über ein enormes Wachstumspotenzial zu verfügen", so Roeschlein. "Ich freue mich auf die Gelegenheit, auf der Arbeit aufzubauen, die Zvi und sein Team geleistet haben, und sie dabei zu unterstützen, das aktuelle Wachstumstempo fortzusetzen und zu beschleunigen."

Weitere Informationen über Bill Roeschlein und den Rest des Tigo-Führungsteams erhalten Sie unter https://www.tigoenergy.com/team. Um über alle Neuigkeiten bei Tigo auf dem neusten Stand zu sein, können Sie sich hier für den Tigo-Newsletter anmelden: https://www.tigoenergy.com/newsletter.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, der weltweit führende Anbieter im Bereich Flex MLPE (Module Level Power Electronics), entwickelt innovative Produkte zur Energieumwandlung und -speicherung im Solarbereich, die den Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bieten. Die Tigo TS4-Plattform steigert die Solarproduktion, senkt die Betriebskosten und verbessert die Sicherheit. In Kombination mit der Tigo Energy Intelligence (EI)-Plattform liefert sie Erkenntnisse auf Modul-, System- und Flottenebene, um die Solarstromleistung zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren. Die Tigo EI Residential Solar Solution, eine flexible Solar-plus-Speicherlösung für Hausinstallationen, rundet das Portfolio des Unternehmens im Bereich der Solarenergietechnologie ab. Tigo wurde 2007 im Silicon Valley gegründet, um die Verbreitung der Solarenergie voranzutreiben, und das globale Team des Unternehmens unterstützt Kunden, deren Systeme auf sieben Kontinenten zuverlässig Solarstrom im Gigawattstundenbereich produzieren. Sie finden uns online unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220707005079/de/

Contacts:

Mike Gazzano

Marketing-Manager in Nordamerika bei Tigo Energy

(408) 806-9626 Ext. 9783

marketing@tigoenergy.com