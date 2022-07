KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Großbritannien/Johnson:

"Viele werden aufatmen, weit über die Grenzen des Königreichs hinaus. Aus europäischer Sicht steht Johnson für den Brexit, den er mit hemmungslosem Populismus vorantrieb und somit maßgeblich mit zu verantworten hat. Aber: Johnsons politische Bilanz beschränkt sich nicht auf den Trümmerhaufen, den seine Europa-Politik hinterlässt. Im Ukraine-Krieg war er einer der ersten, der die Lage so sah, wie sie ist, und beherzt handelte. Auch wenn der britische Premier zuweilen wie ein Politclown wirkte: Putin musste ihn ernst nehmen. Entscheidend für die Lage in Europa ist, ob die Briten auf diesem Kurs bleiben oder ob die Nachfolger an der Themse auf eine Beschwichtigungstaktik einschwenken, so wie Scholz und Macron. Das erfreute Echo in Moskau auf die Rücktrittsnachricht aus London sollte eine Warnung sein."/ra/DP/jha