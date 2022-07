DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich dank starker US-Vorgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Plus zeigen sich die Aktienkurse in Ostasien und Australien am Freitag, nachdem es am Vortag an der Wall Street kräftig nach oben gegangen ist. Äußerungen eines US-Notenbank-Vertreters hatten die Rezessions- und Zinserhöhungssorgen der US-Anleger gelindert. James Bullard, Präsident der Federal Reserve of St. Louis, hält zwar weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation für notwendig, sieht aber keine Rezession. Bei den US-Anlegern weckte dies die Hoffnung, dass die Fed die Zinsen vielleicht doch nicht so aggressiv anheben muss wie bislang erwartet.

Ob die Datenlage dem Notenbanker recht gibt, wird der US-Arbeitsmarktbericht für Juni zeigen. Er wird am Freitag lange nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht, weshalb die Anleger in der Region eher vorsichtig agieren und die Kursgewinne weniger deutlich ausfallen als am Donnerstag in den USA.

In Tokio kamen die Kurse nur kurz von ihren Tageshochs zurück mit der Nachricht, dass der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe während einer Rede durch Schüsse verletzt wurde. In Japan steht am Wochenende die Wahl zum Oberhaus an. Der Nikkei-225-Index liegt nun wieder 0,8 Prozent im Plus. Gesucht sind nach der jüngsten Abwertung des Yen Aktien exportorientierter Unternehmen wie die des Autozulieferers Denso (+4,2%).

Neue Stimuli stützen chinesische Infrastrukturwerte

Die Aussicht auf Wirtschaftsstimuli stützt unterdessen den Aktienmarkt in Schanghai. Dort gewinnt der Composite-Index 0,2 Prozent. Die chinesische Regierung will Infrastrukturprojekte unterstützen und Kaufanreize für Elektroautos gewähren, was die Aktien der betreffenden Sektoren stützt. Unter anderem gewinnen China Railway 2,1 Prozent, China Communications Construction 1,1 Prozent und Shanghai Construction 0,7 Prozent.

Unter den Herstellern von Elektroautos rücken Saic in Schanghai um 6,7 Prozent vor. Nio steigen in Hongkong um 5,6 Prozent und Xpeng um 1,7 Prozent.

In Seoul geht es mit dem Kospi um 0,9 Prozent nach oben. Wie in Tokio sind auch hier Aktien von Autoherstellern und -zulieferern gesucht. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering reagieren mit einem Plus von 0,5 Prozent auf einen neuen Auftrag. Indexschwergewicht Samsung Electronics legt um 1,2 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.686,30 +0,6% -10,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.695,17 +0,8% -9,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.354,65 +0,9% -20,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.370,28 +0,2% -7,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.658,62 +0,1% -8,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.134,20 +0,2% -0,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.424,61 +0,4% -9,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0150 -0,1% 1,0163 1,0193 -10,7% EUR/JPY 137,63 -0,4% 138,23 138,44 +5,2% EUR/GBP 0,8450 -0,0% 0,8453 0,8531 +0,6% GBP/USD 1,2013 -0,1% 1,2023 1,1948 -11,2% USD/JPY 135,64 -0,3% 136,03 135,79 +17,8% USD/KRW 1.301,50 +0,3% 1.297,65 1.301,33 +9,5% USD/CNY 6,7065 +0,1% 6,7020 6,7057 +5,5% USD/CNH 6,7054 +0,2% 6,6922 6,7081 +5,5% USD/HKD 7,8481 +0,0% 7,8476 7,8482 +0,7% AUD/USD 0,6821 -0,3% 0,6840 0,6810 -6,1% NZD/USD 0,6169 -0,1% 0,6176 0,6174 -9,6% Bitcoin BTC/USD 22.022,75 +1,7% 21.657,15 20.333,97 -52,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,72 102,73 +1,0% 0,99 +43,7% Brent/ICE 106,16 104,65 +1,4% 1,51 +41,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.741,41 1.740,06 +0,1% +1,35 -4,8% Silber (Spot) 19,19 19,22 -0,2% -0,03 -17,7% Platin (Spot) 878,15 876,73 +0,2% +1,43 -9,5% Kupfer-Future 3,50 3,58 -2,2% -0,08 -21,1% YTD zu Vortagsschluss ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2022 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.