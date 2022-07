DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

UNIPER - In den Diskussionen über den richtigen Weg zu einer möglichen staatlichen Rettungsaktion für Uniper spielt die Bundesregierung Finanzkreisen auch den Kauf von deutlich über 30 Prozent an dem angeschlagenen Gashändler durch. Hintergrund sei die Bedeutung der Investmentgrade-Bonität für das Geschäft des Energiekonzerns, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Handelsblatt. Eine Stützung des Unternehmens nur mit einer stillen Beteiligung und einer Sperrminorität sei möglicherweise nicht ausreichend, um das Rating Unipers zu erhalten. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Die Zahl der sogenannten Geisterflüge bei der Lufthansa steigt weiter. Gemeint sind damit Leerflüge, die nur Gepäck oder Crewmitglieder transportieren, aber keine Passagiere. In einem internen Papier der Airline heißt es, von diesem Freitag an bis mindestens kommenden Donnerstag sollten neue Maßnahmen greifen, um den derzeit chaotischen Flugplan zu stabilisieren. Demnach sollen in dem Zeitraum ab dem Drehkreuz Frankfurt am Main 105 weitere Flüge gestrichen und 364 Geisterflüge durchgeführt werden. (Spiegel)

LUFTHANSA - Der Lufthansa-Ableger Eurowings will die Ticketpreise um mehr als 10 Prozent erhöhen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Jens Bischof, nannte als Grund für die Preiserhöhung die höheren Spritpreise, die das Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro belasten würden. Schon in den vergangenen drei Jahren seien die Tarife um mehr als 10 Prozent gestiegen. "Fliegen wird teurer und muss auch teurer werden - da reicht ein Blick auf die Rekordstände des Ölpreises jenseits der 100-Dollar-Marke", sagte Bischof. (Rheinische Post)

NORDLB - Die NordLB strebt kein Turbowachstum an, sondern nachhaltig profitables Wachstum, unter anderem gemeinsam mit Sparkassen. Darüber hinaus will der Unternehmenschef Jörg Frischholz die NordLB so profitabel machen, dass das eingezahlte Kapital ordentlich verzinst wird - dass die Landesbank also wieder Dividende bezahlen kann. (Handelsblatt)

