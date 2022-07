SHENZHEN, China, July 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shenzhen Century Joint Innovation Technology Company Ltd. (INNOCN) ist ein führendes, innovationsorientiertes Unternehmen der Monitorbranche, das sowohl High-End-Monitore als auch kommerzielle Displays und All-in-One-Computer herstellt. Die unglaublichen Produktdesigns von INNOCN wurden von verschiedenen renommierten Organisationen ausgezeichnet. Der iF Design Award, der Red Dot Award und der China Good Design Award sind nur einige der Auszeichnungen, die das Unternehmen erhalten hat.







Viele Menschen auf der ganzen Welt freuen sich auf den Prime Day. Amazon veranstaltet am 12. und 13. Juli seinen jährlichen Sonderverkauf, bei dem Prime-Mitglieder Zugang zu Hunderten von exklusiven Angeboten für Amazon-Produkte aller Art haben. INNOCN hat eine ganze Reihe von Art-Monitoren im Angebot, darunter den INNOCN 27 Zoll 4K Art Computer Monitor 27C1U, den INNOCN 29 Zoll UltraWide Home Office Monitor 29C1F und den INNOCN 24 Zoll QHD Designer Monitor 24C1Q.

Die Monitore eignen sich besonders für professionelle Fotografen und Grafikbearbeiter, die Geräte bevorzugen, die Bilder in Echtfarben darstellen, sowie für diejenigen, die eine präzisere und hochwertigere Bearbeitung wünschen.

Der INNOCN 27 Zoll 4K Art Computer Monitor 27C1U hat ein hochwertiges IPS-Display mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad. Damit eignet er sich ideal für Grafikdesigner und Künstler, die ihre Bildschirme für alles nutzen - von Designbewertungen bis hin zum Ansehen von Filmen. Dieser Monitor für Kreative, der auf Amazon DE, FRund ESverfügbar ist, ist auch ideal für Gamer und Streamer, da er einen verbesserten Kontrast, tiefere Schwarztöne und ein helleres Weiß bietet, was die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen beim Spielen und Live-Streaming verbessert. Der INNOCN 27 Zoll 4K Art Computer Monitor 27C1U kann mit einem Telefon, Tablet, Laptop oder einer Kamera verbunden und als zweiter Bildschirm für das MacBook Pro verwendet werden.

Die Breite und die Full-HD-Auflösung des INNOCN 29 Zoll UltraWide Home Office Monitor 29C1F erhöhen die sichtbaren Inhalte um 33 %. Damit eignet er sich ideal für alle, die von zu Hause aus arbeiten. Dieser Home-Office-Monitor verfügt über eine hervorragende Farbwiedergabe, so dass die Benutzer ihre Medien ohne störende oder fehlerhafte Farbschattierungen und -töne genießen können. Der Monitor ist bei Amazon DE, FRund ESerhältlich.

Der INNOCN 24 Zoll 2K QHD Monitor 24C1Q ist dank seiner 100-prozentigen sRGB- und 98-prozentigen DCI P3-Abdeckung,, FRund ESerhältlich, falls Sie ihn lieber dort kaufen.

Angebote für Art-Monitore am Prime Day

Der Prime Day 2022 findet am 12. und 13. Juli statt und INNOCN bietet fantastische Angebote für seine neue Art Monitor-Kollektion an. Der INNOCN 27 Zoll 4K Art Computer Monitor 27C1Uwird normalerweise für 499 EUR angeboten. Aber am Prime Day kann er für nur 336 EUR erworben werden. Fans des INNOCN 29 Zoll UltraWide Home Office Monitor 29C1Fkönnen dieses unglaubliche Angebot für nur 279 EUR wahrnehmen. Designer und Künstler können den INNOCN 24 Zoll 2K QHD Monitor 24C1Qfür 215 EUR erwerben. Die Nutzer können sich darauf verlassen, dass sie, egal für welchen Designer-Monitor sie sich entscheiden, den besten Gegenwert für ihr Geld erhalten.

