Der deutsche Leitindex hat den zweiten Handelstag in Folge mit deutlichen Gewinnen abgeschlossen. Der DAX legte wie schon am Mittwoch von Beginn an kräftig zu und baute sein Plus im Laufe des Tages immer weiter aus. Schlussstand: 12.843 Punkte. Marktidee: Zalando Die Aktie von Zalando hatte im Zuge der Corona-Krise eine imposante Rallye hingelegt. Vor einem Jahr markierte das Papier sein Allzeithoch. Im Anschluss kam es zu einer Trendumkehr, der Kurs rutschte deutlich ab. Zuletzt bewegte sich die Aktie seitwärts. Aus technischer Sicht rückt jetzt eine Marke auf der Oberseite in den Fokus. Schafft der Kurs den Sprung darüber, wäre der Weg zu vier weiteren Zielzonen frei.