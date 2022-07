Wie Forschungsergebnisse von Amazentis und dem Scripps Research Institute zeigen, kann Urolithin A die Mobilität durch positive Auswirkungen auf strukturelle Schäden an Gelenken verbessern so der Bericht in der Fachpublikation Aging Cell

Tests an Zellen von gesunden Spendern, menschlichen Osteoarthritis-Patienten (OA) und den Gelenken von Osteoarthritis-Mäusen zeigen Verbesserungen der mitochondrischen Gesundheit

Amazentis, ein Spin-off-Unternehmen des Swiss Federal Institute of Technology (EPFL), eines Vorreiters mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Erfolgen bei der zellularen Gesundheit und Ernährung, gab heute bekannt, dass die Peer-Review-Fachpublikation Aging Cell neue präklinische Ergebnisse veröffentlicht hat, die den medizinischen Nutzen für die Gelenkgesundheit des Darm-Mikrobiom-postbiotischen Urolithin A (UA) belegen. Dabei handelt es sich um die erste Verbindung, für die eine Verbesserung der mitochondrischen Gesundheit in einem Osteoarthritis-Versuchsmodell (OA) nachgewiesen werden konnte.

Der Studie zufolge hat die Behandlung mit dem proprietären Urolithin A (Mitopure) von Amazentis die mitochondrische Gesundheit in menschlichen Knorpelzellen, die gesunden und OA-Kniegelenken entnommen wurden, erheblich verbessert. Darüber hinaus konnte sie in einem Versuchsmodell belegen, dass eine ergänzende Aufnahme von Mitopure über einen Zeitraum von acht Wochen ein Fortschreiten der Osteoarthritis-Erkrankung verhinderte.

Diese Ergebnisse unterstreichen den Nutzen von Mitopure für Gelenke und die mitochondrische Gesundheit. Mitopure entfaltet seine Wirkung durch die Unterstützung der Fähigkeit der Zellen, ihre Kraftwerke die Mitochondrien im Zuge des Alterungsprozesses zu erneuern. Diese Veränderung steht in Zusammenhang mit altersbedingten Problemen in unterschiedlichen Geweben, darunter Osteoarthritis.

Frühere Forschungsergebnisse belegen, dass Mitopure die mitochondrische Gesundheit und die Muskelfunktion bei menschlichen Populationen höheren und mittleren Alters verbessern kann. Die neuen Daten zeigen einen erweiterten Nutzen für die Zellen in wichtigen Gelenken, wie etwa dem Knie. Osteoarthritis ist die häufigste altersbedingte Gelenkserkrankung, die durch den Rückgang von Knorpelsubstanz und anderen Geweben sowie eine eingeschränkte Mobilität gekennzeichnet ist.

"Gegenwärtig bestehen keine wirksamen Lösungen für die Behandlung von Osteoarthritis, einer Erkrankung, die mit Schmerzen verbunden ist und die Mobilität von hunderten Millionen älterer Menschen weltweit einschränkt. Wir haben Urolithin A in präklinischen Osteoarthritis-Modellen geprüft und konnten sein Potenzial sowohl bei der Reduzierung von Entzündungen als auch bei der Verbesserung der mitochondrischen Gesundheit nachweisen. Damit erscheint Urolithin als vielversprechende Lösung zur Unterstützung der Gelenkgesundheit und zur Verbesserung der Lebensqualität im höheren Lebensalter", so Martin Lotz, MD, Hauptautor der Publikation und Professor of Molecular Medicine am Scripps Research Institute in Kalifornien, USA.

"Diese Studie ist bedeutend und spannend zugleich, da sie erstmals zeigt, dass Urolithin A die mitochondrische Gesundheit von lebendem Gelenkgewebe verbessert", so Davide D'Amico, Erstautor der Publikation und R&D Group Leader bei Amazentis. "Sie unterstreicht die bedeutende Rolle der Mitophagie für die lebenslange Aufrechterhaltung gesunder Gelenke."

In dieser Studie zeigte Mitopure zwei wichtige positive Auswirkungen auf die Knorpelzellen sowohl von gesunden Spendern als auch von OA-Patienten:

Es induzierte die Erholung gealterter und geschädigter Mitochondrien (Mitophagie) signifikant, die durch Bildgebung und molekularbiologische Untersuchungen erfasst wurde.

Es verstärkte die Aktivität von Mitochondrien signifikant, die als Mitochondrien-Atmung gemessen wurde also die Fähigkeit dieser Organellen, Sauerstoff zu verbrauchen und Energie für unsere Zellen zu produzieren.

Der zweite Teil der Studie untersuchte die Auswirkungen einer zweimonatigen ergänzenden Aufnahme von Mitopure im Rahmen eines präklinischen Osteoarthritis-Versuchsmodells. Dieses Modell imitiert die Symptome von Patienten, die an Osteoarthritis leiden, d. h. progressive Knorpelschädigung, größere Schmerzen und verstärkte Entzündung.

Die Analyse von Kniegelenkteilen durch einen Pathologen zeigte, dass eine ergänzende Aufnahmen von Mitopure den Gelenkgewebeabbau reduzierte.

Die ergänzende Aufnahme von Mitopure reduzierte eine mit Beinschmerzen zusammenhängende OA und übte im Rahmen des Krankheitsmodells eine leicht entzündungshemmende Wirkung aus.

Zudem korrelierte die verbesserte Gelenkgesundheit nach der Verabreichung von Mitopure mit einer signifikanten Verbesserung der mitochondrischen Gesundheit, einschließlich höherer Raten bei der Beseitigung verbrauchter Mitochondrien (Mitophagie) und der verstärkten Regenerierung neuer funktioneller Mitochondrien.

"Es war großartig, mit dem Scripps Research Institute zusammenzuarbeiten, um die Beweislage für die medizinische Anwendung von Urolithin A zur Verbesserung der Gelenkgesundheit zu stärken. Es ist spannend, eine Verbindung und einen Wirkungsmechanismus zu entdecken, von dem Muskeln und Gelenke gleichzeitig profitieren. Wir streben weiterhin an, klinisch erprobte Produkte zu liefern, um die Lebensqualität von Menschen spürbar zu erhöhen", so Chris Rinsch, CEO und Mitbegründer von Amazentis.

Die neuen Ergebnisse sind beeindruckend, da sie die wachsende Beweislage für einen medizinischen Nutzen von Mitopure bei altersbedingten Erkrankungen ergänzen. Jüngsten Studien zufolge kann Mitopure die mitochondrische Gesundheit verbessern und dem altersbedingten Muskelabbau bei gesunden älteren und übergewichtigen Personen im mittleren Lebensalter vorbeugen. Insgesamt untermauern die neuesten Forschungsergebnisse die kombinierte positive Wirkung von Urolithin A bei Muskeln und Gelenken.

Doi: 10.1111/acel.13662

