Das Instrument TNSN CH0011607683 TORNOS HOLD. AG NA SF3,5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 11.07.2022

The instrument TNSN CH0011607683 TORNOS HOLD. AG NA SF3,5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2022 and ex capital adjustment on 11.07.2022



Das Instrument OCZA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 11.07.2022

The instrument OCZA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2022 and ex capital adjustment on 11.07.2022



Das Instrument 7K90 CNE100004Z06 ASYMCHEM LAB.(TIAN.)H YC1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 11.07.2022

The instrument 7K90 CNE100004Z06 ASYMCHEM LAB.(TIAN.)H YC1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2022 and ex capital adjustment on 11.07.2022



Das Instrument 488 US95790D1054 WESTRN ASS.MORT.CA.DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.07.2022 und ex Kapitalmassnahme am 11.07.2022

The instrument 488 US95790D1054 WESTRN ASS.MORT.CA.DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.07.2022 and ex capital adjustment on 11.07.2022

