The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2022ISIN NameDE000LB0XZV8 LBBW BAYN BOA SZ P 14/22DE000LB00ML2 LBBW DL G.CAP BOAP 15/22DE000LB00812 LBBW DL CCC3 BOAP SZ15/22DE000LB00820 LBBW DL GEC BOAP SZ 15/22CA683234HC51 ONTARIO PROV. 2022 13.07XS2010445026 BMW FIN. 19/22 MTNUSU65478BE51 NISSAN MOTOR ACC. 17/22USU65478BF27 NISSAN MOTOR ACC.17/22FLRXS1633950453 LONGFOR GROUP HLDGS 17/22XS1637096600 SHANGH.P.D.BK(HK)17/22FLRDE000LB1DUZ0 LBBW E2F BOS SZ 17/22DE000LB1DU00 LBBW ENI BOS SZ 17/22DE000LB1DVJ2 LBBW BOS BSKT 17/22XS0525787874 DT.TELEK.INTL F.10/22 MTNDE000LB1DVQ7 LBBW ASG BOS SZ 17/22XS0804217536 NED. GASUNIE 12/22 MTNXS0802756683 SOC GENERALE 12/22 MTNUS89236TCQ67 TOYOTA MOTOR CRD 2022 MTNDE000LB06E61 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/22DE000LB06EL6 LBBW CEC BOA SZ 16/22DE000LB06EQ5 LBBW BOA PF 16/22DE000LB06E38 LBBW LHA BOA SZ 16/22DE000LB06E46 LBBW CEC BOA SZ 16/22DE000LB1DY06 LBBW ASG BONS SZ 17/22DE000LB06E53 LBBW TKA BOA SZ 16/22DE000LB1DY89 LBBW LHA BONS 17/22DE000LB1DZR6 LBBW LHA BONS 17/22DE000LB1DY14 LBBW VOW3 BONS SZ 17/22DE000LB1DYE7 LBBW ASG3 BONS SZ 17/22DE000LB09NW8 LBBW HEI BOA 16/22DE000LB09N83 LBBW DTE BOAP 16/22DE000LB06EK8 LBBW LHA BOA SZ 16/22DE000LB06EM4 LBBW REP BOA SZ 16/22DE000LB1DWS1 LBBW BMW BONS SZ 17/22DE000LB06EN2 LBBW TKA BOA SZ 16/22DE000LB1DWT9 LBBW VOW3 BONS SZ 17/22DE000LB1DW81 LBBW DAI BONS SZ 17/22DE000LB1DW99 LBBW REP BONS SZ 17/22DE000LB1DWE1 LBBW REP BONS SZ 17/22DE000LB06GA4 LBBW VODI BOA SZ P 16/22DE000LB06GP2 LBBW CEC BOA 16/22DE000LB06GQ0 LBBW BOA PF 16/22DE000LB09MS8 LBBW BOA PF 16/22DE000LB1DVP9 LBBW DAI BONS SZ 17/22DE000LB06G69 LBBW DL BMW BOAP 16/22DE000LB1DV25 LBBW BONS BSKT 17/22DE000LB1DV66 LBBW ASG BOS 17/22DE000LB1DWD3 LBBW ASG BONS SZ 17/22DE000LB01RV8 LBBW G.CAPBOA FLT P 15/22DE000LB06FK5 LBBW LHA BOA SZ 16/22DE000LB06FL3 LBBW CEC BOA SZ 16/22DE000LB06F94 LBBW LHA BOA SZ 16/22DE000LB06FT6 LBBW PF CLN 16/22