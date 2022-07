The following instruments on XETRA do have their first trading 08.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.07.2022Aktien1 SE0018169195 Qlosr Group AB2 SE0015660287 Sweden BuyersClub AB3 FI4000519236 F-SECURE OYJ4 US60448A1016 Minth Group Ltd.5 NO0011018434 Nordic Technology Group AS6 ES06445809O6 Iberdrola S.A. BZR7 CA26780B1067 Dynacor Group Inc.Anleihen/ETF1 SE0017885916 Autocirc Group AB (publ)2 XS2500341990 Landwirtschaftliche Rentenbank3 XS2500414623 Oesterreichische Kontrollbank AG4 USV3855MAA54 Greenko Power II Ltd.5 XS2249462016 Sinochem Offshore Capital Company Ltd.6 XS2249462529 Sinochem Offshore Capital Company Ltd.7 XS2408001365 Sinochem Offshore Capital Company Ltd.8 CH1189217784 Swissgrid AG9 XS2422522685 Xin Yu Co. Ltd.10 DE000CZ45W65 Commerzbank AG11 DE000HLB42F6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB42E9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 LU2468423459 Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF14 IE0006GNB732 Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF