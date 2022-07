Für Flatexdegiro ging es ab 2019 steil bergauf. Zunächst verfünffachte sich die Aktie bis August 2021, ehe das Papier knapp 70% an Wert verlor. Für CEO Frank Niehage, der den Online-Broker in dieser Woche im Internationalen Club der Frankfurter Wirtschaftsjournalisten vorstellte, wird "der unbekannteste Marktführer Europas" derzeit in Sippenhaft genommen mit den globalen Tech-Firmen. "Aktien- und operative Performance laufen in gegensätzliche Richtungen. Das wird sich korrigieren, wenn wir weiter performen. Und wir werden weiter performen", so Niehage selbstbewusst. Ob er recht hat, werden die am Dienstag (12.7.) fälligen Hj.-Zahlen zeigen. Wir rechnen dabei mit keiner Enttäuschung. Zur kompletten Wahrheit gehört aber, dass Flatexdegiro zuletzt etwas enttäuschte. Die Zahl der Kundenkonten soll 2022 von 2,06 Mio. auf 2,6 Mio. bis 2,7 Mio. (zuvor: 2,7 Mio. bis 2,9 Mio.) ansteigen, wobei Niehage nur noch mit 75 Mio. bis 85 Mio. (zuvor: 95 Mio. bis 116 Mio.) Transaktionen rechnet. In der Kombination der beiden Faktoren zeigt sich die Volatilität, mit denen der ...

